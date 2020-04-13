شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأسماك" تبحث مُقترح زيادة رأسمالها بقيمة 299 مليون ريال في 14 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للأسماك، دعوة المُساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 14 مايو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 298.9 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 101.1 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.
وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 10.110 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، علماً بأنه سيتم طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 29.890 مليون سهم عادي.
وأفادت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 33 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح وكذك انخفاض كل من مصاريف المصانع ومصاريف المزارع بنسبة 57% و23% على التوالي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي من إعادة تقييم مخصصي الزكاة ومخزون قطع الغيار.
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