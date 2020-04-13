شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي "قراري أنا فقط" والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات. وكتب ترامب على تويتر "إنه قرار رئيس البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريبا قرارا بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي "قراري أنا فقط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.