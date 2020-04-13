شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الأفريقي: نحتاج 150 مليار دولار لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي اليوم، عن عقد اجتماع للمجلس، لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها امام مخاطر تفشي الفيروس في القارة .

وقال شرقي في تصريح لوسائل الاعلام الجزائرية انّ اجتماع لمفوضية مجلس الامن والسلم للاتحاد، الثلاثاء القادم، بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء.

وأضاف ان افريقيا في حاجة لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا، محذرًا من انعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار الوباء في القارة الافريقية وعلى امنها القومي وهو ما يجعل القارة تستعد للأسوأ.