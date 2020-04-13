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انخفاض الأسهم الأمريكية بعد صعود قوي الأسبوع الماضي

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انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي مع ترقب مستثمرين لانخفاض متوقع في الأرباح الفصلية ومؤشرات على ضرر طويل الأمد للشركات الأمريكية جراء فيروس .

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 20.44 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 23698.93 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.36 نقطة أو 0.26 بالمئة مسجلا 2782.46 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 25.89 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 8127.69 نقطة.

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