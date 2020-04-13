شكرا لقرائتكم خبر عن 637 ألف مكلف يستفيدون من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة والان نبدء بالتفاصيل

- أكثر من 28 منشأة مستفيدة من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية

- 818 مكلف سيستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين

- أكثر من 213 ألف مكلف سيستفيدون مبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المُكلفين بالاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الهيئة أن أكثر من 637 ألف مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، بينما استفاد أكثر من 5آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل، مؤكدة على أن هناك أكثر من 28 منشأة مستفيدة من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية، وأكثر من 818مكلف سيستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرات شملت؛ تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة والتي سيستفيد منها أكثر من 228ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين والتي سيستفيد منها أكثر من 213 ألف مكلف.

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين ولديهم أقساط تستحق خلال فترة المبادرة، بينما شملت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019أكثر من 534 ألف مكلف مستفيد، في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 آلاف مكلف مستفيد.