ترامب: أوبك+ تتطلع إلى خفض الإنتاج 20 مليون ب/ي وليس 10 ملايين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن مجموعة أوبك+ للمنتجين النفطيين تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، ما يزيد إلى مثلي ما اتفقت عليه أمس عند عشرة ملايين برميل.

وكتب ترامب على تويتر "بحكم الانخراط في المفاوضات... الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس العشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام".

وقالت المجموعة، المؤلفة من منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى، أمس الأحد إنها اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران، وذلك بعد محادثات استمرت أربعة أيام وعقب ضغوط من ترامب لوقف انخفاض الأسعار.