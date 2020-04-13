شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يعاود الانخفاض – تحليل – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال إليكتريك (GE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.19% بما يعادل -0.16 نقطة ليستقر عند سعر 7.14 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط