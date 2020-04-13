شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يقفز ارتفاعاً – تحليل – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فورد (F) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 6.76% بما يعادل 0.34 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 5.37 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 4.10 من جديد، طيلة ثبات المقاومة 5.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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