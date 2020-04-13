شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ديزني (DIS) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 107.74، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 107.48، ليقلص البعض من مكاسبه، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 3.39% بما يعادل 3.43 نقطة ويستقر عند سعر 104.50 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً التغلب على عقبة مستوى المقاومة 107.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 118.08.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه