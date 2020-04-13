شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كاتربللر (CAT) الانخفاض في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -2.37 نقطة ويستقر عند سعر 125.03 دولار، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 118.70، ليستهدف مستوى المقاومة 140.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه