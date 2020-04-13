كاتربللر يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 13-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كاتربللر (CAT) الانخفاض في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -2.37 نقطة ويستقر عند سعر 125.03 دولار، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 118.70، ليستهدف مستوى المقاومة 140.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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