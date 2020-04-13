شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيتي جروب (C) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 46.32، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 7.12% بما يعادل 3.15 نقطة ليستقر عند سعر 47.41 دولار، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.32، ليستهدف مستوى المقاومة 55.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد