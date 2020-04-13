شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يلامس الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض سعر عقود خام برنت بشكل ملحوظ هذا الصباح ليلامس هدفنا الأول المنتظر عند 30.97، وننتظر مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يصل إلى 29.75، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 32.50.

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