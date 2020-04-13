شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد اختبار حاجز 24.50 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار كسر مستوى 22.10 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تصل إلى 19.27، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 24.50 و25.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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