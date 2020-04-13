شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تخفض إيرادات السياحة المصرية لنحو 11 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية اليوم الاثنين إنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا. وجاءت تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة.

من جانبه قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إن من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد واحدا بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020.