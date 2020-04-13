شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل عجز قياسي في المعاملات الجارية بـ 1.23 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 1.23 مليار دولار في فبراير.
ويتجاوز الرقم توقعات بعجز يبلغ 0.99 مليار دولار. وفي يناير بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 1.613 مليار دولار.
وفي عام 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية في تركيا 1.674مليار دولار.
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