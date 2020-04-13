الكرملين: اتفاق إنتاج النفط العالمي مهم ويمنع حدوث فوضى بالسوق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال الكرملين اليوم الاثنين إن اتفاق النفط العالمي الذي توصلت إليه دول أعضاء في أوبك ومن خارجها ساهم في منع انزلاق أسواق النفط في حالة من الفوضى وسيساعد على دعم نظام سعر نفط مستقر إلى حد ما. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن موسكو تعتبر الاتفاق "مهما" وسيمنع انهيار أسعار النفط.

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