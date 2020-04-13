عمومية "بيتك" تقر توزيع 20% نقدا و10% منحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عمومية "بيتك"

عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 77.039%.وأقرت الجمعية توزيع أرباح 20% نقداً و10% اسهم منحة للمساهمين.

وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق: يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة "بيت التمويل الكويتي" أن أعرض لحضراتكم التقرير السنوي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" لعام 2019 .

شهد الاقتصاد العالمي العديد من المستجدات عام2019 ، بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته الثلاثة أرباع الأخيرة من عام2018 ، حيث فقد النمو العالمي زخمه مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التوترات التجارية المتزايدة ولاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومخاوف تداعيات انفصال المملكة المتحدة عن منطقة اليورو، وضعف مؤشرات الإنتاج الصناعي العالمي وضعف النمو في الصين، وهو مايؤدى إلى حالة من عدم اليقين تؤثر على قرارات الاستثمار، وتساهم في انخفاض معدل النمو العالمي وتفاقم الأوضاع العالمية، وتزايد مواطن الضعف الاقتصادي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

ووسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي، كثف بيت التمويل الكويتى جهوده لمواجهة تحديات جديدة، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية بكفاءة ومهارة في المناطق والدول التي نعمل فيها، باتباع سياسات متحفظة تدعم احتياطياته وتساهم في إدارة المخاطر المتزايدة بكفاءة وفعالية، وترسخ مكانته وسمعته الرائدة في الأسواق المختلفة، انطلاقاً من الكويت نحو آفاق واعدة تسمح بتوسيع أنشطته، وتنمية قدرات بيت التمويل الكويتي ليتجاوز تلك التحديات، واقتناص الفرص المتاحة لضمان الاستمرار في تحقيق نمو مستدام ومستقر.

وقد سعينا منذ سنوات لتصميم إطار مكن "بيتك" من الوصول إلى العديد من الأسواق، عبر دراسة العديد من فرص الاستحواذ، كما كثفنا جهودنا في مجال استيعاب التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي وأمن المعلومات، اعتماداً على تلك الأدوات نحو تحقيق مستقبل مزهر، كما تتواصل جهودنا لتعزيز قدراتنا الإدارية واستيعاب وتطوير أصولنا البشرية.

وخلال مسيرتنا منذ خمس سنوات شهد بيت التمويل الكويتي تحولاً كبيراً في أنشطته وفعاليته وسمعته، فضلاً عن آداء مالي إيجابي مرموق ومستدام، فقد استطعنا ولله الحمد ترجمة رؤية "بيتك" ورسالته على أرض الواقع، وجني ثمار تطبيق استراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدها مجلس الإدارة، لتنويع مصادر الأرباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسية، وتنفيذ العديد من التخارجات الناجحة فيما يخص الاستثمارات غير الاستراتيجية، وتحقيق الانسجام في الأداء بين بنوك المجموعة، لضمان الاستدامة في النمو والربحية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية ومتانة وكفاءة الوضع المالي، والنمو المستدام المتوازن.

وقد كان عام 2019 حافلاً بالإنجازات لمجموعة "بيتك" حيث استطاعت المجموعة تحقيق نتائج إيجابية وعوائد مجزية للمساهمين وحافظت على المكانة المتميزة لعمليات المجموعة محلياً واقليمياً ودولياً لترتفع أرباح مساهمينا إلى 251 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها10.4 % مقارنة بالعام الماضي، كما حققنا أيضاً تقدماً ملموساً فيما يتعلق بمعدل العائد على حقوق المساهمين.

وقد واصلت المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة قفزاتها التصاعدية من خلال تعزيز الربحية، ورفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى%17.67 وهو أعلى من المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية والبالغة 15%، كما التزمنا بمعايير بازل ومعدلات سيولة ثابتة، وهو ما أهلنا للتعامل مع تحديات وتقلبات الأسواق والمتطلبات الرقابية المستقبلية والمتوقعة.

وفي خطوة تاريخية حصلنا على موافقة بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي للبدء في عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد - البحرين، وفق محددات وضعاها بعد انتهائه من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، وإن تحقق الاستحواذ سوف يتبوأ بيت التمويل الكويتي بإذن الله بعد ذلك المكانة الأولى محلياً وإقليمياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار أمريكي، وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم علاوة على المزايا الإيجابية التي سيحصدها "بيتك" من هذا الاستحواذ حيث سيشكل محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة "بيتك"، يدفعها إلى العديد من الأسواق الجديدة منها بريطانيا ومصر، ويخلق سوقاً إقليمية للبنك تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي حوالي 42 ألف دولار على أساس القوة الشرائية. كما أن الاستحواذ سيتيح للبنك تخفيض تكاليف المجموعة في الأسواق التي تعمل فيها وسيعزز كفاءة تخصيص مواردها.

إن التخطيط الاستراتيجي للمجموعه لا يقتصر على المستقبل القريب فحسب، بل نعمل جاهدين على إعادة تشكيل منتجاتنا وخدماتنا، وتطويع باقة من تلك الأدوات باسيتعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وسيسهم ذلك النهج في تعديل بناء الطرق المعتادة في العمل المصرفي، فقد قمنا بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والمحافظة على استقرار وأمن البيئة التشغيلية، وتوسيع دائرة الحلول المصرفية باستخدام أحدث الوسائل وعبر الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وكان التركيز منصباً خلال عام 2019 على التحول الرقمي المباشر للوصول إلى تجربة أفضل للعملاء، تقدم الخدمات الرقمية الجديدة جنباً إلى جنب مع فروعنا المصرفية الالكترونية التي وصل عددها إلى 12 فرعاً، وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة حول العالم فضلاً عن أجهزة نقاط البيع. وسيلبي ذلك التحول احتياجات عصرية لعملائنا في إطار تطوير برامج تصنيف العملاء بشكل جديد ومبتكر، بحيث تكون التكنولوجيا مفتاحاً لنجاحنا وخدمة لعملائنا وليس فقط ترشيداً للإنفاق وضغطاً للتكاليف.

كما قمنا بتسريع رحلتنا الساعية لاستيعاب تكنولوجيا الفينتيك والبلوكتشين القائمة على تسريع أعمال الدفع الالكتروني، من خلال إجراء التحويلات المالية بتكنولوجيا الريبل جنباً إلى جنب مع خدمات السويفت عبر تطبيق نظام .SWIFT-GPI

كما قمنا بالفعل باتخاذ مبادرات كبرى، لاسيما بالنسبة لعملياتنا الداخلية بتبني حلول عالم الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقاته، من خال توفير محركات وربوتات لأداء المهام الأكثر تعقيداً تسمح باتخاذ قرارات أسرع لعمليات بيع وشراء العملات، وتمكن من إدارة السيولة والعمليات اليومية على مستوى المجموعة بأسعار أفضل وبأعلى إنتاجية وكفاءة دون أي تدخل بشري من خال تطبيق "KFHGlobal" لمنصة "FX "، والتي تسمح بتلبية احتياجات الأفراد والشركات من العملات الأجنبية، وتساهم في تحسين سرعة المعاملات مع التسعير في الوقت نفسه، وإتاحة المجال لموظفينا للتفرغ والتركيز على تعزيز جانب المبيعات.

وقد تبنت مجموعة "بيتك" خلال العام تنفيذ مبادرات عديدة تضع في اعتبارها التكنولوجيا المالية والتوجه إلى القنوات المصرفية الإلكترونية، وهو ما تظهره مؤشرات القنوات الرقمية في "بيتك" التي ارتفعت إلى 142 مليون عملية خلال العام مدفوعة بزيادة العمليات المصرفية عبر تطبيق "بيتك" في الهواتف الذكية بنسبة 4.9% لنفس الفترة وارتفاع معاملات "بيتك أون لاين" وأجهزة الصرف الآلي والرسائل الالكترونية بمعدلات استثنائية تصل إلى 13.7% عن عام 2018.

وواصل "بيتك" القيام بدور رئيسي عبر خدماته المصرفية للشركات في تمويل صفقات ومشاريع ضخمة، مكنت من توسيع علاقاته التجارية مع كبار العماء من الشركات في جميع القطاعات، وذلك في ظل بيئة أعمال تنافسية للغاية. فعلى المستوى المحلي قام "بيتك" بدور المنظم الرئيسي لصفقة تمويل مجمع لصالح مؤسسة البترول الكويتية بمبلغ 350 مليون دينار، وعلى المستويين الإقليمي والدولي شارك بيت التمويل الكويتي – تركيا بتمويل مشروع طريق مرمرة السريع في تركيا بالدولار الأمريكي بإجمالي مبلغ وقدره 60 مليون دينار كويتي، وهو ضمن تمويلات مقدمة من قبل عدد من مصارف ومؤسسات مالية عالمية مختلفة.

ولقد حافظ بيت التمويل الكويتي على مركزه كصانع سوق في سوق الصكوك الثانوي، كما شارك أيضا في العديد من الإصدارات الأولية لصكوك مصدرة من حكومات دول مجلس التعاون وغيرها من مؤسسات مالية وشركات ذات ملائة مالية متينة. كما شترك "بيتك" في إصدارات نوعية من خلال الصكوك الخضراء صديقة البيئة Green sukuk حيث أن هذه الإصدارات تعكس التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة. وحافظ "بيتك" على الصدارة للسنة الخامسة على التوالي كمتداول رئيسي في السوق الأولي لإصدارات صكوك المؤسسة الدولية لإدارة السيولة من بين 11 متداول رئيسي عالمي وإقليمي.

وفي مجال إدارة الأصول استطعنا ولله الحمد تعزيز أرباح استثماراتنا بعد جهود استمرت على مدى خمسة أعوام مضت من خال شركة "بيتك كابيتال"، وإعادة هيكلة استثماراتنا وتحسين جودة أصولنا، وطرح العديد من الصناديق الاستثمارية مثل صندوق كسب للتكنولوجيا المالية، وصندوق ريت للعقارات الذي يتداول في بورصة الكويت لأول مرة مما أدى إلى تحسين معدلات كفاية رأس المال. وهذا كله يتوافق مع استراتيجيتنا للتركيز على الأعمال البنكية وتنمية الأعمال المصرفية الإسلامية الأساسية.

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كما قامت شركة "بيتك للتداول" بإطلاق تطبيق جديد يحتوي على المزيد من الخصائص المتطورة والمتقدمة التي ستساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات التداول. وقد استمرت مجموعة "بيتك" في المحافظة على دورها الريادي المتقدم كمنظم موثوق به للصكوك سواء للحكومات أو للشركات على المستوى العالمي. ويحتل "بيتك" حالياً المركز السادس عالمياً وفقاً لمؤشر بلومبيرج لمصدري الصكوك العالمية.

وقد قامت شركة "بيتك كابيتال" خلال عام 2019 بقيادة عملية ترتيب الصكوك السيادية للدول والبنوك والشركات. كما ساهمت في صفقة إصدار صكوك تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي للحكومة التركية، وفي صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي لحكومة الشارقة.

وعلى المستوى الإقليمي قامت شركة "بيتك كابيتال" أيضاً بدور المنظم الرئيسي لصفقة إصدار صكوك لأول مرة من قبل شركة الاتصالات السعودية بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك قامت الشركة بقيادة وتنظيم صفقات صكوك لبنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الكويت الدولي وبنك الشارقة الإسلامي. كما قامت الشركة أيضاً بالقيام بدور المستشار لصفقة مالية كبرى بقيمة 6 مليار ريال سعودي لمشروع عقاري ضخم في المملكة العربية السعودية.

وخلال العام حصلنا على أكثر من عشر جوائز مصرفية متميزة، كان أبرزها أفضل مؤسسة مالية إسامية في العالم 2019 ، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط وأكثر مؤسسة مالية إسلامية أماناً في منطقة الخليج لعام 2019 من "غلوبال فاينانس" وأفضل بنك في الكويت لعام 2019 من يوروموني.

وبقي سهم "بيتك" ضمن مكونات مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة لبورصة الكويت منذ إنشاء هذا المؤشر في العام الماضي، وبقي أيضاً في مقدمة أسهم السوق الأول منذ إنشائه في بورصة الكويت، وقد عكس التقييم الائتماني الذي منحته وكالات التصنيف العالمية ل"بيتك" في 2019 مكانته الرائدة وصدارته للبنوك الإسلامية حول العالم، فقد حافظ على مؤشراته المتميزة من خال تقييم إيجابي مرتفع كما يلي:

وفي عام 2019 كان اهتمامناً منصباً على تطوير مواردنا البشرية، واستمرت مجموعة "بيتك" في تجاوز أهداف مبادرتها الاستراتيجية للموارد البشرية حيث ظلت متطلبات توطين العمالة الوطنية نقطة التركيز الرئيسية على جميع المستويات. وواصل "بيتك" – الكويت تحقيق نسب متقدمة في التكويت، حيث إننا نقوم بتوظيف أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى الصناعة المصرفية والمالية في الكويت.

ومازال فريق استقطاب المواهب لدينا يعمل على جذب المواهب الوطنية الشابة والحفاظ عليها مع العلم بأن ما يزيد عن 98% من الموظفين الجدد لعام 2019 هم من الكويتيين. إضافة إلى ذلك فقد قمنا وبكل نجاح بإطلاق برنامجي )فرصة) هذا العام، حيث ركز آخرهما بشكل محدد على خريجي تكنولوجيا المعلومات وبذلك تمكن من بناء قدرات إضافية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي ل"بيتك".

إن العلاقات الاستثنائية التي تربط "بيتك" بموظفيه تواصل النمو والتطور كما أظهرته نتائج استبيان الارتباط الوظيفي لعام 2019. وقد حققنا نمواً في نتائج الاستبيان خلال السنوات الثلاث الماضية من 73% إلى 81% مما يعد مؤشراً جيداً على النجاح الذي يشهده موظفونا وخاصة في أدائهم على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى التطور المهني أيضاً.

نجحت جهود الموارد البشرية في "بيتك - الكويت "هذا العام في إطلاق مبادرة عام العافية للموظفين وذلك من خلال مساعدتهم في تحقيق التوازن بين أهداف الصحة المهنية وأهدافهم الشخصية والذي كان له أثر كبير على الارتباط الوظيفي والصحة المؤسسية.

كما استمر فريق الموارد البشرية في التركيز على خطة التعاقب الوظيفي وتحديد وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات العالية، وواصلنا الاستثمار بشكل كبير في تطوير المواهب لدينا هذا العام.. وتعتبر كلية هارفارد للأعمال و IMDو INSEAD وكلية IE للأعمال أمثلة على بعض المؤسسات الرائدة التي ساهمت في تطوير قادتنا عام 2019.

ومع استمرارنا في تطوير وبناء قادة المستقبل لـ "بيتك" وقطاع الخدمات المالية بشكل عام فإننا ممتنون للأداء الجيد في عام 2019 وكلنا ثقة بأننا نقوم بإعداد موظفينا لضمان الاداء المستدام خلال السنوات القادمة.

وتأكيداً لدوره النابع من مسؤوليته الاجتماعية، واصل "بيتك" في عام 2019 المشاركات الفاعلة في رعاية ودعم ومساندة وتمويل المبادرات الوطنية والإنسانية والثقافية والمهنية والاقتصادية والعلمية، كما كان شريكاً مميزاً في العديد من الفعاليات والأنشطة، لعل من أبرزها؛ دعم جهود كافة شرائح المجتمع ولاسيما شريحة الشباب، والشراكة الاستراتيجة مع كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت ومركز التميز في الإدارة والمشاركة في المعرض الوظيفي الذي يستعرض خلاله برنامج فرصة الوظيفية المصمم لدعم واستقطاب وتدريب الخريجين الجدد.

وقد تم خلال عام 2019 تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية لكل من إدارة البحوث والاستشارات الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة، تهدف إلى تعزيز نشاط الرقابة الشرعية للبنك، وتلبية متطلبات الحوكمة الشرعية لبنك الكويت المركزي، والمواكبة مع الاستراتيجية العامة للبنك، وتشمل تلك المبادرات أتمتة بعض إجراءات المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي، وتطوير آلية جمع الموافقات والملاحظات الشرعية بما يسهل الرجوع إليها من قبل الإدارة والجهات ذات العلاقة، ونشر المعرفة والثقافة الشرعية بين العملاء والموظفين. كما واصل جهوده في التوعية الاقتصادية من خلال نشر تقارير نوعية متخصصة وإفصاحات تحليلية ربع سنوية.

وفي عام 2019 قمنا بتوسيع برامجنا ومشاركتنا في بناء المجتمع المحلي وتنميته، وتحملت المجموعة دعم العمالة الوطنية الكويتية بأكثر من نحو 4 مليون دينار خاال العام، فيما أنفق "بيتك" حوالي 8 مليون دينار كويتي في مصارف الزكاة بلغ منها نحو 5.2 مليون دينار زكاة للغارمين من الكويتيين وحوالي 476 ألف دينار لزكاة الأرباح وفقاً للقانون، مساهمة منه وإيماناً بأهمية فريضة الزكاة وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية التي تخدم المجتمع وتبرز الجانب الإنساني لأعمالنا، وبذلك يصل الإنفاق في هذا المجال إلى نحو 12 مليون دينار من أموال الزكاة وخدمة المجتمع.

إننا نسعى دوماً نحو التميز وهنا نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى كل مساهمينا وعملائنا على دعمهم المستمر، ولدينا الثقة أن نستمر إن شاء الله في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمودعين. كما ننتهز هذه الفرصة لشكر موظفي المجموعة وكذلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لما قدموه من جهد متواصل وعمل بناء.

وختاماً يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ صباح الخالد الحمد الصباح، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور/ محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وكافة الجهات الرقابية على مؤازرتهم المتواصلة للقطاع المصرفي في دولة الكويت.