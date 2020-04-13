وزارة التموين تعلن أسعار السلع الغذائية بمعارض «أهلاً رمضان».. تعرف عليها

أعلن مساعد وزير التموين، أيمن حسام، عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية بمعارض "أهلًا رمضان"، والتي طرحتها وزارة التموين للمواطنين دون استغلال التجار.

وفي لقاءه عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الإثنين، قال حسام إن كيلو الأرز سعره 6 جنيهات، والسكر 7.5 جنيه للكيلو، والمكرونة 350 جرام سعرها 2.5 جنيه، والزيت خليط 750 مل سعره 10.95 جنيه، والسمن النباتي 600 جرام 12.95 جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف المواطن البسيط.

وأكد أن وزارة التموين دائماً ما تستعد لاستقبال شهر رمضان في أي عام قبل قدومه بأربعة أو خمسة أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة استعدت لشهر رمضان المقبل من شهر ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن الشهر الكريم هو مناسبة اجتماعية خاصة جدًا، مرتبطة بالأغذية ويشهد دائماً زيادة في الاستهلاك.

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وأكد مساعد وزير التموين أن هذا العام وصلت الوزارة لاحتياطات كثيرة في السلع أكبر بكثير من المستهدف، حيث إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، بينما السكر أكثر من 7 شهور، والزيت والمكرونة والأرز أكثر من 5 أشهر، ولذلك تمكنت الوزارة من طرح السلع بأسعار مخفضة.