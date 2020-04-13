شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تُطلق منصة بقيمة 275 مليون دولار للاستثمار بقطاع الأغذية في آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن إطلاق منصتها للاستثمار في العلامات التجارية للأغذية في آسيا بتمويل قيمته 275 مليون دولار أمريكي.

وأفادت المؤسسة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاستثمارات ستركز على اغتنام فرص النمو والفرص المتاحة في قطاع الأغذية المجزأة للغاية في آسيا.

هذا ويسعى الشركاء إلى الاستثمار في العالمات التجارية الجذابة، والأطعمة المُعلبة، والوجبات الخفيفة الصحية.

وبحسب البيان، عملت إنفستكورب في الأشهر الماضية، على الاعتمام بمنصات من هذا النوع نظراً لكون قطاع الأغذية مضموناً ومرناً، خاصة في الوضع الحالي للسوق.

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وتتوقع أن تتحول 120 مليون أسرة صينية إلى الطبقة المتوسطة خلال العقد المقبل، مما يشكل قفزة محتملة في نمو الاستهلاك المحلي في الصين "تحصل مرة واحدة كل جيل".

يُذكر أن هذه المنصة تمتلكها وتديرها إنفستكورب مع "تشاينا ريسورسز"، وهي واحد من أكبر مالكي وموزعي العلامات التجارية للأغذية في الصين، و"فونغ ستراتيجيك هولدنغز ليمتد"، العضو في "فونغ إنفستمنتس"، الذراع الاستثمارية الخاصة لعائلتي فيكتور فونغ ووليام فونغ.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 48 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 58 مليون دولار في الفترة المُقابلة من 2018.

ويعود الانخفاض في الأرباح خلال فترة الستة أشهر الأولى العام 2019 إلى التأثر بانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات الخاصة في قطاع التجزئة الأمريكي والأصول القديمة.