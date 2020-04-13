شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يواصل متابعة صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بالأزهر والعتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقرار عمليات صرف المعاشات غير المنتظمة للعاملين المتضرريم من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث يتم صرفها من 5600 منفذ علي مستوى الجمهورية تشمل مراكز الخدمات البريدية و 600 مدرسة ومركز شباب و منافذ بنك التنمية و الائتمان الزراعي.

وقام الوزير بتفقد مركز الخدمات البريدية بالعجوزة ومدرسة الجيزة الثانوية بالدقى ومركط خدمة العملاء برمسيس ومكتب بريد محمد فريد إضافة إلي بعض المدارس ومكاتب البريد فى شبرا الخيمة والازهر والعتبة، كما يتجه الوزير لتفقد العديد من المنافذ بمحافظات القليوبية.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن للمواطنين متعاونين ولا يوجد مشاكل فى المنافذ التي تم تفقدها صباح اليوم أو المعلومات التى ترد إلى غرفة العمليات بالمحافظات ويتم صرف المنحة للمستحقين بشكل محترم وحضارى.

وقال الدكتور عمرو طلعت، لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، إن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والمعاد المحددة فى الرسالة المرسلة إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

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وأوضح الوزير أنه سيتم صرف المنحة فى 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى، كما كشف الوزير عن تخصيص خط ساخن يحمل رقم 142 للاستفسار عن موعد ومكان الحصول على المنحة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك مقاعد مخصصة للجلوس، ويتم نداء كل اسم بمفرده، ويتسلم الشخص المكافأة وكارت باسمه بحساب لكى يتم صرف الدفعتين التاليتين خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أن من لم يستطع الذهاب لصرف المنحة ينتظر رسالة أخرى باليوم الذى سيتم تحديده له.

وأوضح وزير الاتصالات أنه لمعرفة موعد استلام المنحة الاتصال بالخط الساخن على الرقم 142، وذلك لمعرفة اليوم المخصص له والجهة التي يصرف منها، مشيرًا إلى أنه تم شطب 500 ألف شخص من المسجلين في المنحة، وذلك لأنه لم يجرى إدخال الرقم القومى بشكل سليم، أو لا يوجد رقم المحمول، أو لم يتم التعرف على وسيلة التوصل معه.

ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن البدء فى صرف المرحلة الأولى منها وقدرها 500 جنيه ابتداء من الإثنين وحتى الأربعاء، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة سواء كانت هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى، أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.