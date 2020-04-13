شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يصدر دليلا استرشاديا لوقاية المشروعات الصغيرة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي أن الجهاز قام بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا.

وأشارت إلي أن هذا الدليل يشتمل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وقال بيان للجهاز، إن البرامج بشمل كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها، مشيرا إلي أن الجهاز سيقوم بإرسال هذه البرامج الوقائية إلي كافة عملائه الكترونيا كما سيتم توزيعها مطبوعة علي كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم .. كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز www.msmeda.org.eg

وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاستمرار في العمل مع الالتزام الكامل بهذه الاجراءات الوقائية الهامة للحفاظ علي أنفسهم وعلي العمالة التي تعمل في مشروعاتهم وأيضا علي استمرار هذه المشروعات لأن ظهور الفيروس وانتشاره في أي مشروع سيشكل خطورة علي صحة العمالة والموظفين وسيؤدي الي إغلاق المشروع لفترة مما قد يسبب خسائر اقتصادية لصاحبه.

وفى وقت سابق، أعلنت نيفين جامع عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة ( حدها الاقصى سنة ) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى تلك الازمة.

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وكشفت في بيان لها اليوم، أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى، حيث يصل الحد الحد الاقصى لهذا القرض الي مليون جنيه و سيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، و تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأضافت بأن اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) او زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت نيفين جامع أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الازمة و اثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملين او تسديد مصروفات التشغيل اضافة الي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات و تسبب خسارة أكبر لأصحابها و للاقتصاد الوطني و ايضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة او المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.

وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها اوانتاجها الذي تقدمه للمواطنين و ايضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها .

وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الازمة الراهنة و تقديم كافة الخدمات المالية و الغير مالية التي تؤهله للاستمرار والانتاج .