شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار اليوم بالعبور .. والطماطم بـ2 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 12-4 - 2020، استقرارا، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة مع انخفاض أسعار البطاطس.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيهات مقابل، بينما أسعار البطاطس . 1.5 - 2.5 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5. 5- 6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-9 جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 4-6 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 4-6 2-5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 2-4 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6 جنيهات، وسعر القلقاس بـ4-7 جنيهات، وسعر الثوم يتراوح بين 4-7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
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