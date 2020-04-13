شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد عمليات صرف المنحة للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز الخدمات البريدية بالعجوزة و مدرسة الجيزة الثانوية بالدقى وبعض منافذ أخرى لمتابعة انتظام عمليات صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه.

واكد الوزير لليوم السابع علي استقرار عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حيث يتم صرف المنحة ل300 الف مستحق فى اليوم الأول للصرف، مشيرا إلى استمرار عمليات صرف المنحة حتى الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور عمرو طلعت، لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، إن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والمعاد المحددة فى الرسالة المرسله إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

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وأوضح الوزير أنه سيتم صرف المنحة فى 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى، كما كشف الوزير عن تخصيص خط ساخن يحمل رقم 142 للاستفسار عن موعد ومكان الحصول على المنحة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك مقاعد مخصصة للجلوس، ويتم نداء كل اسم بمفرده، ويتسلم الشخص المكافأة وكارت باسمه بحساب لكى يتم صرف الدفعتين التاليتين خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أن من لم يستطع الذهاب لصرف المنحة ينتظر رسالة أخرى باليوم الذى سيتم تحديده له.

وأوضح وزير الاتصالات أنه لمعرفة موعد استلام المنحة الاتصال بالخط الساخن على الرقم 142، وذلك لمعرفة اليوم المخصص له والجهة التي يصرف منها، مشيرًا إلى أنه تم شطب 500 ألف شخص من المسجلين في المنحة، وذلك لأنه لم يجرى إدخال الرقم القومى بشكل سليم، أو لا يوجد رقم المحمول، أو لم يتم التعرف على وسيلة التوصل معه.

ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن البدء فى صرف المرحلة الأولى منها وقدرها 500 جنيه ابتداء من الإثنين وحتى الأربعاء، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة سواء كانت هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى، أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.