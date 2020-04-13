شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.67% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.67% خاسراً 8.67 نقطة ليصل إلى مستوى 1288.56 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 3.4 مليون سهم بقيمة 548.3 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.93% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.42%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.59%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.06% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.16%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.71%.

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وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن استقالة خليفة بن بطى بن عمير المهيرى من منصبه كرئيس وعضو مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة، وتعيين خالد بن مستهيل المعشنى.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن إطلاق منصتها للاستثمار فى العلامات التجارية للأغذية في آسيا بتمويل قيمته 275 مليون دولار، وتملك هذه المنصة وتديرها مع تشاينا ريسورسز وهى واحد من أكبر مالكى وموزعى العلامات التجارية للأغذية في الصين، وفونغ ستراتيجيك هولدنغز ليمتد الذراع الاستثمارية الخاصة لعائلتى فيكتور فونغ ووليام فونغ.

وسوف تركز الاستثمارات في المقام الأول على اغتنام فرص النمو والفرص المتاحة فى قطاع الأغذية المجزأة للغاية فى آسيا.

فيما أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية.