شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة رسمية للبورصات الأوروبية احتفالا بعيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين بأولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، فى عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الفصح على أن تستأنف عملها بدءا من غد الثلاثاء، وأغلقت الأسواق في كل من مدينة فرانفكورت الألمانية ولندن وباريس وميلان وغيرها من أسواق المال في أوروبا تعاملاتها حيث تحظى بعطلة نهاية أسبوع مطولة بدأت منذ الجمعة الماضية.
وكانت الأسهم الأوروبية أنهت تعاملات يوم الخميس الماضي على ارتفاع مسجلة مكاسب أسبوعية تتجاوز 7% بدعم حزمة الانقاذ الأوروبية التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو من أجل مساندة الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا .
وأشاد وزير المالية الفرنسي برونو لومير يالاتفاقية باعتبارها أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي ، حيث تشمل الحزمة دعم الحكومات غير آلية الاستقرار الأوروبي ومساعدة الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي .
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 %، مع تصدر قطاعات السفر والترفيه والسيارات والتعدين للمكاسب المبكرة.
وصعد المؤشر القياسي ما يزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع الجاري وعوض نحو 1.7 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ أن بلغ أدنى مستوى في ثماني سنوات في مارس لكنه ما زال منخفضا 24 % عن مستواه القياسي المرتفع، إذ تعرقل تدابير شاملة لإجراءات عزل عام أنشطة الشركات وتسبب تخفيضات كبيرة للوظائف.
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