شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "فنادق" تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دور للضيافة "فنادق"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بإجمالي 50 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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وصدقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة في مشروع داراق للتشغيل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.