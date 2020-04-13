شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت الإلكتروني بعموميات الشركات المدرجة ببورصة الكويت ينطلق الأربعاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت هيئة أسواق المال الكويتية من الشركات المرخص لها عقد الجمعية العامة حضورياً إن أمكن وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية أو بواسطة نظام الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه 11 يونيو 2020 والالتزام بمواعيد وإجراءات الإعلان عن الدعوة للانعقاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والاشتراطات الصحية المشددة والإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع، ورغبة في مواكبة أحدث التطورات والاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة المطبقة في الأسواق العالمية وعلى نحو يحفظ حقوق المساهمين، بحسب صحيفة "القبس".

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ونوهت الهيئة للشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية بمواد القانون التي أجازت لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة النظام الالكتروني لدى جهة حفظ سجل المساهمين، وإبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع من خلال هذا النظام.

وأشارت إلى أنه على الشركات التي لن تتمكن من عقد الجمعية العامة خلال المواعيد المحددة سواء بالحضور أو من خلال النظام الإلكتروني أن تتقدم بالأسباب والمبررات مكتوبة للهيئة في موعد أقصاه 7 مايو 2020 .

وطلبت الهيئة تزويدها بنسخة من البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على البريد الالكتروني.