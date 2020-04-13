شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات صندوق الجزيرة للصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية لشركة الجزيرة للأسواق المالية على طرح وحدات صندوق الجزيرة للصكوك طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

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وأكدت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

وأشارت إلى إن قرارها بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.