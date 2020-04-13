شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المركزي البحريني ترتفع 5.2% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح مصرف البحرين المركزي، خلال عام 2019 بنسبة 5.2% إلى 48.6 مليون دينار، مقارنة مع 46.2 مليون دينار بالعام السابق.

وأوضح المصرف، أن إيرادات العام الماضي زادت بنسبة 2.8% إلى 64.3 مليون دينار، مقابل إيرادات 2018 بقيمة 62.5 مليون دينار، بحسب صحيفة الأيام.

واستحوذت إيرادات الفوائد الصافية على نسبة 71% من إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي، مقارنة مع 46.15 مليون دينار بعام 2018.

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وتراجعت المصروفات التشغيلية للمركزي بنسبة 2.8% إلى 15.7 مليون دينار بعام 2019، مقارنة مع 16.2 مليون دينار بالعام السابق له.

وزاد إجمالي موجودات المركزي بنسبة 29% إلى 3.2 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2.4 مليار دينار بالفترة ذاتها من عام 2018.

وشكلت الموجودات الأجنبية نسبة 49.4% من إجمالي الموجودات بنهاية 2019 البالغة 1.57 مليار دينار، مقارنة مع 735.7 مليون دينار بنهاية 2018.

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 20 مصرفاً تجارياً، كما يعمل على تطبيق السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الأجنبي، وإدارة الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين العام، وإصدار العملة الوطنية والإشراف على نظم الدولة للمدفوعات والسداد.