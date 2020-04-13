شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأرجان العقارية الكويتية ترتفع 43% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركة الأرجان العالمية العقارية، المدرجة ببورصة الكويت، بنسبة 42.7% خلال عام 2019 إلى 787.06 ألف دينار، مقابل 551.74 ألف دينارفي العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى زيادة صافي إيرادات المشاريع والإيجارات والمنتجعات، بجانب انخفاض في خسائر العمليات غير المستمرة.

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وبلغت ربحية السهم بنهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2019 نحو 3.08 فلس، مقابل 2.16 فلس بالعام السابق.

وزادت موجودات الشركة بنسبة 34.8% خلال العام الماضي إلى 226.45 مليون دينار، مقابل 168.04 مليون دينار بعام 2018.

في المقابل، انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.6% إلى 24.77 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 28.66 مليون دينار في العام السابق.