شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: كيا موتورز تدرس وقف ثلاثة مصانع بكوريا الجنوبية بعد تأثير كورونا على الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول نقابي إن شركة كيا موتورز أبلغت نقابتها العمالية في كوريا الجنوبية إنها تريد تعليق العمليات في ثلاثة من مصانعها المحلية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن النقابة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على الخطة التي سيتم بموجبها تعليق العمليات من 23 إلى 29 أبريل لأن المفاوضات بشأن الرواتب جارية.

وقالت الشركة في بيان إن" كيا موتورز تراجع حاليا تعليق بعض مصانعها في كوريا ردا على تراجع الطلب العالمي بسبب كوفيد-19. ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الوقت". وأوقفت هيونداي موتور خط إنتاج عرباتها الرياضية من طراز توسان في مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد من 13 إلى 17 أبريل.

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وعلقت هيونداي وكيا موتورز العمل في معظم مصانعهما خارج كوريا الجنوبية والصين مع انتشار فيروس كورونا بسرعة خارج آسيا.

وتؤثر القيود الحكومية على التنقل لإبطاء الانتشار على إنفاق المستهلكين في كل أنحاء العالم.

وهبطت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول عشرة أيام من أبريل 18.6 في المئة عن نفس الفترة قبل عام وهو ما يقل كثيرا عن القفزة التي بلغت 20.8 في المئة في الفترة من الأول إلى العاشر من أبريل. وهبطت صادرات السيارات وقطع غيار السيارات خلال تلك الفترة 7.1 في المئة و31.8 في المئة بالترتيب.