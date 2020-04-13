وزير المالية البريطانى: الناتج المحلى الإجمالى قد يهبط 30% فى خضم أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة تايمز عن وزير المالية البريطانى ريشى سوناك قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30 في المئة فيما بين شهري أبريل ويونيو في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف اجراءات العزل العام الشهر المقبل.

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ولم يحدد التقرير هؤلاء الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن وزير قوله " من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه". ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.