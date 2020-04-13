شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يشيد بقرارات المركزى ويؤكد: استفاد منها 8 آلاف مصنع متعثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالقرارات الحكومية السريعة التى تتخذها الدولة فى ظل الأزمة الراهنة وإزالة كافة العقبات التى تواجه الصناعة بوجه خاص مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الصناعة المصرية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع المتعثرة التى يصل عددها حاليا إلى 8 آلاف مصنع متعثر استطاعت أن تستفيد من قرارات البنك المركزى فى تأجيل سداد القروض المستحقه بدون فوائد وتذليل العقبات المالية التى اتخذها المركزى خلال الفترة الحالية .

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجراءات المركزى الحالية من تسهيلات مالية للصناعة لم يتخذها من قبل، وهو الشىء الإيجابى لعودة المصانع المتعثرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى السوق المصرية مرة أخرى، وضخ المزيد من الإنتاج، خاصة أن الكثير من اقتصاديات دول العالم تقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الصناعة المصرية تحتاج إلى نفاذ الصادرات إلى السوق الأفريقى خلال هذة المرحلة حتى تستطيع استكمال عجلة الإنتاج ومنع توقفها، مما يعود بالأثر السلبى على العمالة والاقتصاد القومى ككل، لافتا إلى أن تعطل الصادرات إلى الدول التى تعانى من ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أوروبا والولايات المتحدة يعود بالضرر على الصناعة المصرية ولا بد من إيجاد بدائل سريعة للتصدير وأفضل الفرص الحالية هى أفريقيا.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين بواقع 30% ما يعادل 5 ملايين جنيه لكل مصدر، بعد مطالب كثيرة بصرف دعم المساندة التصديرية المتأخرة منذ عام 2019 الماضى.