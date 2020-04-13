شكرا لقرائتكم خبر عن المعادن الثمينة والنفط تفتتح الأسبوع بهدوء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفتتح أسعار المعادن الثمينة والنفط تداولات الأسبوع بحركات ضيقة النطاق بتأثير عطلة الأسواق المالية، مما يبقي على التوقعات المشار لها في تقاريرنا يوم الجمعة فعالة دون أي تغيير، ويمكن الإطلاع على الأهداف والاتجاهات المتوقعة لها من خلال الروابط التالية: التحليل الفني للذهب التحليل الفني للفضة Advertisements التحليل الفني للنفط التحليل الفني لسعر عقود خام برنت

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