شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب لما دون حاجز 1,750$ للأونصة مع هدوء التداولات في عيد الفصح والاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من معظم الاقتصاديات العالمية الكبرى بسبب عطلات عيد الفصح وفي أعقاب عطلة الجمعة العظيمة.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.78% لتتداول عند 1,728.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,742.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,752.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.45 مقارنة بالافتتاحية عند 99.44.

هذا ويتطلع المستثمرين في الأسواق المالية العالمية لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الآسيوية وسط حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء وعائدات الشركات خلال الربع الأول الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1.7 مليون ولقي 106,138 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الخميس الماضي حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر الأقمار الصناعية حيال اقتصاد الولايات المتحدة في معهد بروكنجز والذي نوه من خلاله لكون معدلات البطالة قد ترتفع بقوة بشكل مؤقت وأنه سيكون هناك كيانات تحتاج إلى دعم مالي مباشر، مع أفادته بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه القدرة على الإقراض، إلا أنه ليس لديه القدرة على الإنفاق.

كما نوه باول آنذاك لكون هناك علامات تشير إلى أن التعافي قد يكون قوياً عندما يحدث، مع تطرقه لكون الأوضاع في الأسواق تحسنت بشكل عام عقب الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجاء ذلك في أعقاب تأكيده على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه مساحة كافية من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات والتحفيز لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

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وجاءت تصريحات باول عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أيضا الخميس بشكل مفاجئ أنه سيتم توفير قروض بقيمة 2.3$ تريليون إضافية من أجل دعم الاقتصاد وأنه يعمل على توفير المساعدات لجميع الأسر والعاملين في الشركات الأمريكية بمختلف أحجامها، موضحاً أنه سيتم شراء ديون الشركات مرتفعة العوائد بالإضافة لدعم الإنفاق الحكومي وكذلك ديون الشركات الصغيرة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن كون أنه يمكن أن يكون هناك أشكال من التضامن الأوروبي، موضحة أنه يمكن أن تم ذلك عن طريق إنفاق ميزانية مشتركة أو صندوق لإعادة الإعمار، وذلك مع تطرقها لكون قيمة اليورو مستقرة في الوقت الراهن وأن مستوى اليورو جيد في مقابل العملات الأخرى.

كما أفادت محافظة المركزي الأوروبي لاجارد آنذاك بأن المركزي الأوروبي يرغب في رؤية ارتفاع معدلات التضخم، وأنه سيعمل على ضمان نقل سياسته إلى منطقة اليورو بأكملها، مضيفة أنه لا ينبغي التركيز فقط على سندات مواجهة فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات التحفيزية بقيمة 540 مليار يورو (590$ مليار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تمديد الإغلاق العام في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو حتى الثالث من آيار/مايو القادم، مع أفادته بأن الإجراءات الاحترازية عمل بشكل جيد وإن إنهائها بشكل مبكر قد يشكل بعض الخطرة، موضحاً أن التمديد سيشمل استثمارات الأعمال، ومضيفاً أنه من الممكن تشكيل خبراء عمل لإعادة تشغيل الاقتصاد مجدداً.

كما نوه رئيس الوزراء الإيطالي كونتي الجمعة إلا أنه قد يتم فتح بعض القطاعات مبكراً مع تطرقه لكون أوروبا بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو للتعافي من جراء تداعيات وباء كورونا، موضحاً أن نتائج اجتماعات اليورو ليست كافية وأن أوروبا بحاجة إلى سندات يورو وأن صندوق الانتعاش الأوروبي بحاجة للعمل في أسرع وقت ممكن، ويذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع إبلغت كل من فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا وأسبانيا عن تباطؤ في حالات الإصابات الجديدة.