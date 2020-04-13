شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الذي أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة عند 7,000.00، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -140.50 نقطة، وذلك مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.