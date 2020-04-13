شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع سلبية مع هدوء التداولات في ظلال العطلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وسط استمرار تغيب نبض التداول عن معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية وعلى رأسها الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلة عيد الفصح في أعقاب تغيب نبض التداول عنها بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

هذا ويتطلع المستثمرين لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الآسيوية وسط حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء وعائدات الشركات خلال الربع الأول الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلي 3.3% مقابل 3.0% في شباط/فبراير.

وفي سياق أخر، استهلت العقود الآجلة لأسعار النفط مطلع تداولات هذا الأسبوع على مكاسب نحو ثمانية بالمائة مدعومة بتوصل أوبك بلس لاتفاق لخفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 9.7 مليون برميل يومياً والذي يعد أكبر اتخفيض فردي للإنتاج في التاريخ، إلا أن تقلص حالياً من مكاسبها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1.7 مليون ولقي 106,138 شخص مصرعهم في 213 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.50% ليخسر 7.12 نقطة ويصل إلى المستوى 1,422.92، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.76% ليخسر هو الأخر 148.76 نقطة ويصل إلى المستوى 19,349.74.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليخسر 7.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,761.78، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 7.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,788.77.

وبالنظر إلى مؤشر مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد انخفاضاً بنسبة 0.65% ليخسر 12.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,848.66.