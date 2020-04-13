شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زين السعودية (7030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 12.00.