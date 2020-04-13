شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.63% بما يعادل -0.31 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 6.77.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.74 ومستوى المقاومة 8.80.
كانت هذه تفاصيل خبر كيان السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.