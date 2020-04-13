شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.63% بما يعادل -0.31 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 6.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.74 ومستوى المقاومة 8.80.