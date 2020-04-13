شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع يصعد وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة السريع (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.36% بما يعادل 0.48 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن في غضون ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.06، ليستهدف مستوى الدعم 7.41. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.65 ومستوى المقاومة 13.00.

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