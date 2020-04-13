شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جدوى ريت (4332) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ولكن يسيطر على السهم الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.42، ليستهدف مستوى الدعم 5.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.08 ومستوى المقاومة 6.60.