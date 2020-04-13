الاقتصاد

طباعة وتغليف يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 13-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم طباعة وتغليف (4270) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 13.48، ليرتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليسجل انخفاض بلغت نسبته -3.81% بما يعادل -0.48 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.36 استعداداً لكسره.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 13.50.

 

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