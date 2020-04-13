شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الكابلات (2110) على صعود متواضع في آخر جلساته، ليلامس السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 0.08 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.02، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 14.00.