شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 0.65 نقطة، وذلك وسط استفادة السهم بدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.25، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 37.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.25 ومستوى المقاومة 37.40.