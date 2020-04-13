شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يظهر ضعف الزخم الإيجابي – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعادة (8200) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم تعويض البعض من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.41، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.59 ومستوى المقاومة 8.41.