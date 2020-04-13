شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المجموعة السعودية (2250) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.00% بما يعادل -0.54 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.76، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 18.60.