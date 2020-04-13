شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن رضا: العاشر من رمضان "زيرو" كورونا للأسبوع الثانى لنجاح الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية أول يوم عمل هذا الأسبوع، أكد الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن العاشر لم تسجل حتى الآن أية إصابات بين العمالة في المناطق الصناعية بفيروس كورونا المستجد، بفضل الإجراءات التي تتبعها لجنة إدارة الأزمات المشكلة بالعاشر من رمضان، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة الوافدة للمنطقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، وهي أكبر منطقة صناعية في مصر، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

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وقال الدكتور أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن لجنة إدارة الأزمات وزعت اشتراطات الوقاية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على كافة المصانع العاملة من أجل الالتزام بها، كما ألزمت كافة المصانع بتطهير حافلات نقل العمال من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومن انتشاره بين العمالة، كما تعمل اللجنة أيضا على توفير كافة اللوازم الطبية الوقائية لمن يرغب من المصانع بأسعار التكلفة.

وأضاف الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن اللجنة تتابع بشكل يومي مع الجهات المعنية المختصة في وزارة الصحة إجراءات الوقائية المتبعة، واستقبال البلاغات من المصانع حال وجود حالات اشتباه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أجرى زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان، وطالب أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة.