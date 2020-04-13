شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و481 مليون دولار صادرات مصر الوطنية فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل الصادرات الوطنية حيزا كبيرا من حجم التجارة المصرية، حيث سجل إجمالى تلك الصادرات خلال شهر يناير الماضي نحو ملياري و481 مليون دولار من إجمالى حجم التجارة خلال هذا الشهر، مقابل ملياري و442 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019.

ورصدت بيانات رسمية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع الصادرات الوطنية بين عدة بنود، وتشمل على وجه التحديد كلا من "الوقود، والقطن الخام، والمواد الخام، والسلع نصف مصنعة، والسلع تامة الصنع.

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وبلغ إجمالي الصادرات المصري من الوقود نحو 520 مليون دولار في يناير الماضي، يليه الصادرات المصرية من القطن الخام وبلغت 16 مليونا، أما بالنسبة للمواد الخام فقد بلغت نحو 192 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 254 مليونا في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 62 مليونا.

وبالنسبة للسلع نصف مصنعة فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 631 مليون دولار، مقابل 564 مليونا في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 66 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات السلع تامة الصنع حيث بلغت نحو مليار و120 مليون دولار، مقابل مليار و41 مليونا في فترة المقارنة المذكورة، بزيادة 79 مليونا.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الواردات من حجم التجارة في يناير الماضي نحو 5 مليارات و316 مليون دولار، موزعة بين الوقود وبلغ 936 مليونا، ثم المواد الخام بنحو 724 مليونا، والسلع الوسيطة بقيمة مليار و702 مليون دولار، والسلع الاستثمارية بقمة 705 ملايين دولار، والسلع الاستهلاكية المعمرة بقيمة 447 مليون دولار، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بقيمة 799 مليون دولار.