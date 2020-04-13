شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ايفا للفنادق و المنتجعات (IFAHR) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليستهل تداولات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 37٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 43 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 30 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33 بينما مستوى المقاومة هو 42 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط