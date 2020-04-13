شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 2650 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه لمستوى المقاومة 2850 فلس كمستوى أول ثم 3200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2500 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,550.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,700.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد