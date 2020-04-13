شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 2650 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه لمستوى المقاومة 2850 فلس كمستوى أول ثم 3200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2500 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,550.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,700.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.